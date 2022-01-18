Galatasaray’da kırmızı alarm! Sadece 6 puan kaldı

Galatasaray için kayıp sezon büyük bir travmaya yol açabilir. Hatay’a 4-2 yenilen, ligde 13. sırada bulunan sarı-kırmızılıların düşme hattı ile arasında sadece 6 puan kalması nedeniyle büyük krizler kapıda.

Sezonun 21. haftasında 13. sıraya demir atan Galatasaray’da kırmızı alarm verildi… Lider Trabzonspor’dan tam 23 puan geride olan sarı kırmızılı takım bu sezon 4 takımın küme düşeceği ligde perşembe günü oynayacağı rakibi Kasımpaşa’nın sadece 6 puan önünde. 3 gün sonra da seyircisi önünde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray’da bu iki maçın sonucu büyük bir kabusa neden olabilir.

KASIMPAŞA VE TRABZON MAÇLARI KIRILMA!

Bu sezon geride kalan 21 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan ve eksi 2 averajı bulunan Aslan’da, Fatih Terim sonrası Domenec Torrent yönetiminde çıkılan ilk maçta da tablo değişmedi. Son 10 haftada sadece evinde Antalyaspor’u yenebilen Aslan’ın 3 gün arayla evinde oynayacağı Kasımpaşa ve Trabzon maçları “kırılma maçları” olacak.

21 haftada 27 puan toplayabilen sarı kırmızılı takımda bu iki maçta alınacak galibiyetler toparlanmanın ilk adımları ve Avrupa hedefi yolunda dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Ancak bunun tam tersi olursa, Galatasaray’daki kriz iyice derinleşmiş olacak. İki maçta yaşanacak kayıplar ligde düşme hattına biraz da yaklaşması anlamına geleceği için adeta fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Bu endişe ile kritik bir haftaya giren sarı-kırmızılılar, yüksek sesle dile getirmese de bu kaygıyı taşıyor.

Ligin zirvesinden ziyade, düşme hattına çok yakın olan ve bir türlü toparlanamayan Cim-Bom’un, daha kötü bir sürece girmesinden endişe ediliyor.