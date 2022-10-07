Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu idmanda yer almadı
Haberler Gündem

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu idmanda yer almadı

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesislerinde, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Kerem Aktürkoğlu kriptik tonsilit (bademcik iltihabı) nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Valilikten Amasra’ya 3 gün giriş yasağı kararı

Valilikten Amasra’ya 3 gün giriş yasağı kararı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu idmanda yer almadı
Gündem