Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu idmanda yer almadı
Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesislerinde, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Kerem Aktürkoğlu kriptik tonsilit (bademcik iltihabı) nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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