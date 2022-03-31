Galatasaray’da kader günü: Ünal Aysal’ın kararı…

Galatasaray’da olağanüstü genel kurul öncesi Ünal Aysal’ın kararı belirleyici olacak.

30 Nisan’da henüz bir yıl dolmadan 2. kez başkanlık seçimi yaşayacak Galatasaray’da adaylık için kritik gün yarın.

Şu ana kadar göreve talip olduğunu duyuran Metin Öztürk’ün ardından kulislerde ismi geçen Ünal Aysal. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek’in durumu Aysal’ın vereceği karara göre şekillenecek. Aysal’ın yarın yapacağı açıklama öncesi Hamamcıoğlu ile bir durum değerlendirmesi yaptığı ve son kararını vereceği öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK BEKLEMEDE

Sarı-kırmızılılarda 2011-14 yılları arasında başkanlık yapan Ünal Aysal, 30 Nisan’daki seçime girmeye karar verirse, Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek’in Aysal’a karşı aday olması beklenmiyor. Ancak Aysal, Hamamcıoğlu’nu destekleme kararı alırsa Dursun Özbek’in de aynı gün içinde adaylığını resmileştirmesi kulislerde konuşuluyor. Camia ibrasızlıkla başlayan kaosta yarın yapılacak açıklamaları dört gözle bekliyor.