Galatasaray’da flaş istifa! Burak Elmas’tan açıklama

Galatasaray Kulübü, İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev’in istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, icra kurulu başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev’in istifa ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev istifa etmiştir. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

İstifa sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Elmas şu ifadeleri kullandı;