Galatasaray’da bir oyuncunun testi pozitif
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Galatasaray’da bir oyuncunun testi pozitif

Galatasaray Kulübü, bir oyuncu ve bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir” denildi. (İHA)

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