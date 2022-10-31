Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
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Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Galatasaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi kapsamında 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
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