Galatasaray, Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu maçında Galatasaray, kendi sahasında GMG Kastamonuspor’u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

27’nci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Gomis’in pasında topla ceza sahası yayı sol tarafında buluşan Rashica vuruşunu yaptı, Ramazan Işık’tan seken top kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0.

34’üncü dakikada Berkan Kutlu’nun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından çektiği sert şut üst direkten döndü.

39’uncu dakikada Berkan Kutlu’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, yerden yaptığı plase vuruş ile topu filelere gönderdi: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

53’üncü dakikada Rashica topu sağ kanattan içeri çevirdi. Ceza sahasında topla buluşan Oliveira pasını Gomis’e aktarırken, Gomis’in yere düşerken yaptığı vuruş ağlara gitti: 3-0.

56’ncı dakikada Berkan Kutlu’nun ara pasında Gomis ceza sahasına girdi ve kaleciyi üzerine çektikten sonra pasını Rashica’ya aktardı. Rashica’nın vuruşunda top kalecinin altından filelerle buluştu: 4-0.

65’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağdan kullandığı serbest vuruşta Ross’un kafa vuruşu ağlara gitti: 5-0.

74’üncü dakikada Gomis’in ara pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşu, ağlarla buluştu: 6-0.

81’inci dakikada Hamza Akman, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 7-0.

Sarı-kırmızılı takım, rakibini 7-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu’na yükseldi. (DHA)