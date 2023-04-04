Galatasaray Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i konuk edecek
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Galatasaray Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i konuk edecek

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Nef Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor’dan yayımlanacak.

Türkiye Kupası’na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor’u 7-0’lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor’u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup etti.

Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor’u 2-1’lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde yarın Medipol Başakşehir’i ağırlayacak.

Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe’yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük’ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.

İki takım arasında Süper Lig’de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. (AA)

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