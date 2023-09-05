Galatasaray’da Tanguy Ndombele ile Davinson Sanchez’in transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198’e yükseldi.

Süper Lig’de son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ideal ilk 11’ini çok büyük oranda korudu. Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Galatasaray, kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirdi.

Yabancı oyuncu olarak Mauro Icardi’nin bonservisini alan Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino, Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu, Fildişi Sahilli forvet Wilfried Zaha, Brezilyalı kanat Tete, Türk asıllı Alman orta saha Kerem Demirbay ile Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech’i kadrosuna kattı.

“Cimbom” bu transferlerle eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 196 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA’ya liste tesliminin son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’dan Fransız orta saha Tanguy Ndombele ile Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez’i renklerine bağladı.

Bu iki futbolcunun alınmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198’e çıktı.

Fransa’dan 10, Kolombiya’dan 7 futbolcu

Galatasaray’ın Fransız futbolcu sayısı 10, Kolombiyalı oyuncu sayısı ise 7’ye yükseldi.

Sarı-kırmızılı takımda 1959’dan bu yana 9 Fransız futbolcu forma giydi. Ndombele’nin eklenmesiyle bu sayı 10’a çıktı.

Daha önce 6 Kolombiya vatandaşının formasını terlettiği Galatasaray’ın 7. oyuncusu Sanchez oldu.

En fazla yabancı Brezilya’dan

Galatasaray, 1959’dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 “Sambacı”yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray’da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı’nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray’ın yabancı futbolcuları

Galatasaray’ın 1959’dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 23 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski Romanya 15 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan Fransa 10 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele Almanya 8 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay Hollanda 7 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt Arjantin 7 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi Kolombiya 7 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez Portekiz 6 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira İsviçre 6 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic Nijerya 5 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo İspanya 5 Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino Fildişi Sahili 5 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz Belçika 4 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens Uruguay 4 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira Demokratik Kongo Cumhuriyeti 4 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu Senegal 3 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne Norveç 3 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö Fas 3 Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo Cezayir 2 Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli ABD 2 Brad Friedel, DeAndre Yedlin İtalya 2 Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo Danimarka 2 Victor Nelsson, Mathias Ross Sırbistan 1 Sasa Ilic İran 1 Naser Sadeghi Surinam 1 Ulrich Watson Litvanya 1 Gintaras Stauce Zimbabve 1 Norman Mapeza Galler 1 Dean Saunders İsrail 1 Haim Revivo Kuzey Makedonya 1 Goran Pandev Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou Gabon 1 Mario Lemina Mısır 1 Mustafa Muhammed Şili 1 Erick Pulgar Avusturya 1 Yusuf Demir Kosova 1 Milot Rashica Kanada 1 Samuel Adekugbe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir. (AA)