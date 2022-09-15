Galatasaray, Süper Lig’de lider Konyaspor’u konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında yarın lider Arabam.com Konyaspor’u ağırlayacak.

Nef Stadı’nda yapılacak maç saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.

Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.

Galatasaray tam kadro

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak.

Fredrik Midtsjö’nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı’nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray’da eksik oyuncu kalmadı.

Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan “Cimbom” statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.

Son 4 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig’de yaptığı son 4 maçta yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor’a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 3 gol gördü.

Goller Gomis ve Kerem’den

Galatasaray’da ilk 6 haftada atılan 7 golün 6’sını Bafetimbi Gomis ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fransız santrfor Gomis 4, milli futbolcu Kerem’in ise 2 kez ağları havalandırdığı sarı-kırmızılılarda 1 gol ise rakip tarafından kendi kalesine atıldı. (AA)