Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı
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Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu.

Ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, Ankara’dan İstanbul’a geldi.

Başkentteki maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar ve şarkılar söyledi.

Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada devam etti.

Ankara’dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı.

Icardi, kutlamaların da yıldızı

Galatasaray‘ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalarda ön plana çıkan isim oldu.

Bu sezon attığı 21 golle takımının şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolcu, balkonda aldığı mikrofonu hiç bırakmadı.

Taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yapan 30 yaşındaki golcü futbolcu, gol sevinçleriyle özdeşleşen “Aşkın olayım” şarkısını söyledi. (AA)

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