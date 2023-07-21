Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Angelino ve Halil Dervişoğlu 25 kişilik kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA’ya bildirdiği kadro şöyle:

“Muslera, Berk Balaban, Ahmet Şen, Dubois, Angelino, Ross, Kaan Ayhan, Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Boey, Midtsjö, Berkan Kutlu, Oliveira, Torreira, Morutan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Zaniolo.”

(DHA)

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