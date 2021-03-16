Galatasaray, Muslera ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı: İşte sezon başına alacağı ücret…
Haberler Spor

Galatasaray, Muslera ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı: İşte sezon başına alacağı ücret…

Galatasaray Kulübü, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan kaptan Fernando Muslera’ya sezon başına 2 milyon 500 bin Euro ücret ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten, 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisiyle imzalanan sözleşmeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera’nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023  ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.”

(DHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Türk futbolunun efsanesi Erhan Önal hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi Erhan Önal hayatını kaybetti

Dokovic: Galatasaray maçından iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz

Dokovic: Galatasaray maçından iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz

Liverpool kazandı! Ozan Kabak maçın adamı seçildi

Liverpool kazandı! Ozan Kabak maçın adamı seçildi

Galatasaray, Muslera ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı: İşte sezon başına alacağı ücret…
Spor