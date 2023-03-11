Galatasaray Lisesi’nde depremzedeler için tarihi müzayede

Galatasaray Kulübü, “Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına müzayede düzenledi.

Sarı-kırmızılı kulüp ile Artam Antik AŞ Müzayede iş birliğindeki açık artırma, Galatasaray Lisesi’ndeki Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi.

Organizasyonda Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun da formalarının bulunduğu seçkin 30 parça açık artırmayla satışa sunuldu. Vatandaşlar tarafından Nef Stadı’na teslim edilen 200’ün üzerinde parça “artam.com” üzerinden satışa çıkarıldı.

Müzayedeye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, futbol takımı teknik direktörü Okan Buruk ile çok sayıda kişi katıldı.

– Özbek: “6 Şubat’ta ülkemiz çok büyük bir felaketle tanıştı”

Kulüp başkanı Dursun Özbek, depremin ilk günü yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla bir araya gelerek bir kriz masası oluşturduklarını aktarıp, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Öbek, yaptığı açılış konuşmasında, yaşanılan deprem felaketinin yaralarını sarmak için müzayede düzenlediklerini belirterek, “Ülkemiz 6 Şubat’ta çok büyük bir felaketle tanıştı. Ülkenin yaklaşık yüzde 20’si çok büyük bir deprem felaketiyle karşılaştı ve 15 milyona yakın kardeşimiz bu felakete muhatap oldu. Bölgeyi gezmiş, ziyaret etmiş birisi olarak, oradaki felaketi anlatmak, tasvir etmek mümkün değil. Televizyonda gördüğümüz sahneler, durumu yeteri kadar anlatmıyor. Orayı görmek, yaşamak bambaşka bir durum. Türk milletinin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray olarak ilk günden beri bu felaketin yaralarını sarmak için ellerinden geleni en üst düzeyde yaptıklarını aktaran başkan Özbek, “Bununla yetinmeyeceğiz. Bu işin bir sürekliliği var. Bölgedeki kardeşlerimiz barınma durumunu çözememişse, Galatasaray’ın burada olması lazım. Biz böyle bir kurumuz. Böyle yetiştik, büyüklerimizden böyle ders aldık. Bölgeye gittiğimde Sayın Bakan Murat Kurum ile görüştüm. ‘Galatasaray olarak 250 tane kalıcı konutun yapılması için söz veriyorum.’ dedim. Camiama güveniyorum. ‘Ülkesine, devletine yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.’ diye söz verdim. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri de eğitim. Eğitimin sürmesi için okul ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanı ile de görüştüm. Kendisi beni aradı. Okul yapımı için de destek verip, veremeyeceğimizi sordu. Hiç düşünmeden ’10 tane okulu biz yapacağız.’ dedim. Milli Eğitim Bakanı’na bu sözü verdim. İlk günden beri bu faaliyetleri sürdürmek için karşılıksız bir emek var. Yaptığımızla yetinmeyeceğiz. Bu manada da depremin yaralarını sarmak için en iyisini, en fazlasını yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, “Birlikte 1905” kampanyasını başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Galatasaray, insan gücünün yanı sıra yüksek planlama ve koordinasyon kabiliyetinin olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte ortaya koyduğumuz kapasiteyi daha yapısal, geniş kapsamlı ve sürdürülebilir hale getirmek için oluşturduğumuz ‘Birlikte 1905’ kampanyamızı paylaşmak istiyorum. ‘Birlikte 1905’ bugün Galatasaray’ın depremzedelere desteğini tüm gücüyle gösterdiği yardım kampanyasıdır. Bugün kampanyamızın startını birlikte veriyoruz. Tüm çalışmaları ‘Birlikte 1905’ adı altında organize etmek istiyoruz. Deprem felaketinden zarar gören kardeşlerimize desteğimizi arttırarak devam etmeye odaklanacağız. Barınma sorunu olmuştur. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar 250 konut ve 10 okul için olacaktır. Önümüzdeki dönemde kulübümüzün insan gücünü daha eğitimli hale getirmek ve daha büyük fayda sağlamak için acil durum yönetim planlaması yapacağız. Alacakları eğitimlerle tüm zor anlarda ihtiyacı olanlara yardımına koşmaya hazır olacaklardır. Galatasaray, bir spor kulübünden çok daha fazladır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu konuda da öncü olmaya devam edeceğiz.”

– Açık artırmadan yaklaşık 17 milyon lira gelir

Galatasaray Kulübü, düzenlenen müzayedeyle 17 milyon liradan fazla bağış topladı.

Açık artırmada ilk olarak, Galatasaray Futbol Takımı’nın Süper Lig’in 25. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçta giyeceği formalar satışa çıktı.

Başkan Dursun Özbek, “Birlikte 1905” yazılı formayı 1 milyon liraya alarak Galatasaray Müzesi’ne hediye etti.

Ardından 30 parçalık açık artırmaya geçildi. Yaklaşık 2 saat süren müzayedede en yüksek bedel, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un futbolculuk dönemine ait imzalı formasına verildi. Buruk’un 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe ile yapılan Türkiye Kupası finaline giydiği imzalı forma, 2 milyon 300 bin liraya Erden Timur tarafından alındı.

Müzayedede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun bağışladığı imzalı Lionel Messi forması, 800 bin liraya Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk’e satıldı.

Cristiano Ronaldo’nun 2012-2013 sezonunda giydiği imzalı forması, 500 bin liraya başkan Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek’e gitti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın imzaladığı forma, Dursun Özbek’in eşi Mesude Özbek tarafından 500 bin liraya satın alındı.

Depremden etkilenen ve ligden çekilen Atakaş Hatayspor’un 2022-2023 sezonu forması Erden Timur tarafından 275 bin liraya alındı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba’nın 2012-2013 sezonunda giydiği sarı-kırmızılı forma, Dursun Özbek tarafından Ramazan Çolak adına satın alındı.

Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık’ın Konyaspor forması, 110 bin liraya alıcı buldu.

Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir’in bu sezon gol attığı VavaCars Fatih Karagümrük maçında giydiği ve tüm takımın imzaladığı forma, 350 bin liraya Galip Tomaç’a satıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun bu sezon “hat-trick” yaptığı 7-0’lık Medipol Başakşehir müsabakasının imzalı topu, 300 bin liraya yönetici Dikran Gülmezgil’e gitti.

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi’nin Neuchatel Xamax mücadelesinde terlettiği forma ve top, 500 bin liraya Erden Timur’a satıldı.

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz’ün bağışladığı bordo-mavili forma, 100 bin liraya satın alındı.

Gheorghe Hagi’nin 1999-2000 sezonunda giydiği imzalı forma, 650 bin liraya alıcı buldu.

Sarı-kırmızılı kulübün yelken sporcusu Ecem Güzel’in 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda terlettiği forma, 200 bin lirayla en yüksek teklifi veren Metin Öztürk tarafından alındı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun tarafından bağışlanan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın 2014 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluk maçı topu, İbrahim Hatipoğlu’na 275 bin liraya gitti.

Eski Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven tarafından bağışlanan 2018 FIBA Avrupa Kupası şampiyonluk madalyası, yönetici Rıza Tevfik Morova’ya 160 bin liraya satıldı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın imzaladığı forma, Erden Timur tarafından 200 bin liraya alındı.

Sarı-kırmızılı futbol takımının 1999-2000 sezonunda çıktığı UEFA Kupası çeyrek final, yarı final ve final maçlarının uçak biletleri, 200 bin liraya alıcı buldu.

Eski Fenerbahçeli kaleci ve Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel’in 2016-2017 sezonunda giydiği forma, iş insanı Acun Ilıcalı adına alındı. Formaya 500 bin lira fiyat biçildi.

Eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman’ın sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunda, kariyerinin son maçında giydiği forma, 750 bin liraya eski yönetici Ali Yüce’ye satıldı.

Adana Demirspor’un eski Galatasaraylı futbolcusu Henry Onyekuru’nun gol attığı Fenerbahçe derbisinde giydiği forma, 400 bin liraya alıcı buldu.

Galatasaray’ın 1923 yılında Ayetullah Emin tarafından çizilmiş ilk logosunun eskizi, 500 bin liraya alındı.

Eski Galatasaraylı yüzücü Berke Turgan’ın kariyerinde kazandığı 14 madalya, 150 bin liraya satıldı.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu’nun bağışladığı kıtalararası şampiyonluk madalyaları, 250 bin liraya alıcı buldu.

Eski Galatasaraylı futbolcu Emre Aşık’ın 2022 Dünya Kupası’nda giydiği milli forma ve imzalı turnuva topu, 800 bin liraya Erden Timur’a verildi.

Beşiktaş’ın imzalı 100. yıl forması, 110 bin liraya yeni sahibini buldu.

UEFA Kupası’nın kazanıldığı 1999-2000 sezonuna ait teknik direktör Fatih Terim ve tüm takımın imzaladığı sarı-kırmızılı forma, 1 milyon 200 bin liraya satıldı. Aynı sezona ait imzalı bir başka forma ise Erden Tİmur tarafından 1 milyon 100 bin liraya alındı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı’nın 2019’da kazandığı Şampiyonlar Kupası maçında kaptan Selçuk Keskin’in giydiği forma ve madalyası, 175 bin liraya gitti.

Eski Galatasaray Kaptanı Arda Turan’ın A Milli Takım forması, 800 bin liradan alındı.

Galatasaray Kalecisi Fernando Muslera’nın 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında giydiği formaya, 1 milyon 200 bin lira verildi. (AA)