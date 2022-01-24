Galatasaray kaybetti ama

Galatasaray ilk yarı itibariyle özlenen futbolu ortaya koydu. Savunmada, orta sahada ve ileride ne yapmak istediğini bilen, topu rakip sahaya hızla taşıyan bir takım izledik. Teknik Direktör Domenec Torrent’in hafta boyunca rakibi iyi analiz ettiğini ve bunu oyuncularına da son derece net bir şekilde anlattığını sahada gördük. Ancak geçmişte bu takım iyi çalıştırılmadığı için ikinci yarıda güç azaldı ve takım geriye yaslandı.

Lider karşısında -üstelik forvetsiz şekilde- Galatasaray için oynanan futbol önemliydi. Pas trafiği ve oyunu yönetme anlamında geçen haftalara göre yaşanan gelişim dikkat çekti. Yaklaşık 15 günlük arada Torrent ve teknik kadronun bu takımı hem fiziksel hem de ruhsal açıdan istenen Galatasaray’a çevireceğine inancım tam.

Bireysel iki hatadan art arda gelen gollerle Trabzon maçı kazandı. Burada bir kez daha eski Teknik Direktör Fatih Terim’in bu takıma hiçbir şey vermediğini gördük. Bu takım ne çalışmış ne de çalıştırılmış. Allah bu enkazı devralan Torrent’e yardım etsin.

Sonuç olarak Galatasaray’ı puan cetvelindeki durumu nedeniyle zor haftalar bekliyor. Ama bu sahada verilen mücadele ve oyuncuların çabasına gerçek bir antrenman programı uygulanmaya devam edilirse bu şanssızlık dönecektir.