Çok keyifli bir oyundu. İstanbul’da oynanan 3-2’lik Türkiye Kupası yenilgisinin ardından Galatasaray’ın Alanyaspor gibi pozitif bir futbol oynadığını görmek sevindirici. Dün gece takım halinde, daha çok da ilk yarıda olağanüstü baskı yapan, enerjik, yorulmayan, pres yapan ve kaptığı topları da maksimum iyi değerlendiren, gerçekten şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray izledik.

Ancak ilk yarıda kaçırılan net gol pozisyonlarına da dikkat çekmek istiyorum. Kaçan pozisyonlar nedeniyle farkın tek golde kalması özellikle ikinci yarıda Galatasaray’ı fazlasıyla zorlarken Alanyaspor’u da iştahlandırdı. İlk yarıda Mostafa’nın iki, Onyekuru’nun bir net pozisyonu var. Son dönemde büyük övgüler alan bu iki oyuncunun da havaya girmemesi lazım. Galipken sıkıntı olmayabilir ancak puan kaybı halinde bunun bütün sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalabilirler.

Şunu da söylemek zorundayım: Hızlı oyunlarda Galatasaray kondisyon olarak yeterli değil. Alanya gibi mütevazı bir takımın ilk düdükten son ana kadar skor ne olursa olsun oyun sisteminde en ufak bir değişiklik yok. Güç, hız, tempo, hızlı top dolaşımı ve hazırlanan pozisyonlar, ciddi emek ve çalışma gerektiriyor.

Yeni transferler takıma heyecan getirdi. Ancak bu yeterli değil. Fatih Terim bu takımın mücadele gücünü arttırmak zorunda. Galatasaray iyi yolda diyebilirim ama yine sahanın yıldızı Muslera’ydı. Bunu da hatırlatmak isterim.