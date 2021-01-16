Galatasaray itibarı

İbrasızlık aslında temsil edilen camianın temsil edenlere güvenmediğini gösteren en önemli mesajdır. Yönetme yetkisini verenler, koltuk emanetçilerine, “Temsilde eksikleriniz var artık size güven duymuyoruz” mesajını bu şekilde iletmiş oluyorlar. Galatasaray’da da Mustafa Cengiz yönetimi verdiği bazı idari kararlar, söz verilip yerine getirilmeyen projeler, camia içerisi ile sürekli kavga eden tavırları nedeniyle ibra edilmemişti. İbrasızlık kararı sonrası 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay kendilerine göre haklı sebeplerle konuyu mahkemeye taşıyarak temsilini yaptıkları Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı dava açtılar.

İBRA BİLMECESİ

Bu davalar sonunda önce yönetim kurulunun ibrasızlık oylaması idari, mali olarak ikiye ayrılamayacağı ve denetleme kurulunun ibra edildiği gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Ancak mahkeme garip bir şekilde kendi dönemlerini kapsayan 6 aylık raporu yoğunlukları sebebiyle hazırlayamadıklarını söyledikleri için ibra edilmeyen mevcut denetleme kurulunu da ibra edilmiş olarak yorumladı. İbra edilmemesine rağmen ibra edilmiş kabul edilerek yönetim kurulunun ibrasızlık kararının kalkmasına yol açan denetleme kurulu hakkındaki ibrasızlık kararı ise dün başka bir mahkeme tarafından kaldırıldı! Asıl anlaşılmaz olan ise bir önceki mahkemenin yok saydığı ibrasızlık kararının varlığı bugün başka mahkeme tarafından resmi olarak kabul edilip sonra kaldırılmış olması ve ‘ibra edilmiştir’ şeklinde karara bağlanmasıdır. Mahkeme heyeti hangi gerekçe ile Galatasaray Genel Kurul üyelerinin verdiği ibrasızlık oylarını yok sayarak, ibra edilmiştir hükmüne varmıştır? Sonuç olarak; bu kararlar gelecekte yaşanacak anlaşmazlıklara emsal olacağı için neye göre, hangi kanun ve tüzük maddelerine göre alındıysa dava sahipleri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve denetleme kurulu üyeleri tarafından camiaya anlatılmalı. Unutulmamalı ki şahsi itibarlar kadar Galatasaray camiasının da itibarı önemlidir.