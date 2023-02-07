Galatasaray fırtınası

İstanbul’da kar ve fırtınanın olduğu bir günde Galatasaray, Trabzonspor’u da yenerek galibiyet serisini 12’ye çıkardı. Maça şanssız başlayan Galatasaray daha 13. saniyede golü kalesinde gördü. Muslera’nın topu boştaki arkadaşı yerine, pres altında olan Torreira’ya atması Galatasaray’ın maça 1-0 yenik başlamasına neden oldu. Bu golde bence Muslera ne kadar hatalıysa, topun şiddetini ayarlayamayan Torreira da bir o kadar hatalı. Tabi kardan dolayı ağırlaşan zemini de unutmayalım. Galatasaray bu golden sonra hemen toparlanmasını bildi. Son haftalarda performansı düştü diye eleştirilen Mertens, İcardi’nin pasında sahneye çıkıp, Galatasaray’a beraberliği getirdi. Okan Buruk’un oyunda yaptığı değişiklilerle şans bulan Yunus Akgün de takımına penaltı kazandırınca 2. gol kaçınılmaz oldu. Çünkü topun başına İcardi geçti. Taraftarların bir an olsun endişe etmediği, hatta golü kaydetmek için telefonlarını çıkardığı penaltı atışında, İcardi topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Bu golle, Galatasaray şampiyonluğa emin adımlarla ilerlediğini gösterdi.

VAR yokken daha insaflıydık



Eskiden ‘Hakemler de insan, hata yapabilir’ derdik. Ama işin içine VAR girdiğinden beri hakemlerin de hata yapma lüksü kalmadı. Televizyondaki eski hakemler bile pozisyonlarda fikir ayrılığına düşerken, sahada görev yapan hakemlerin de düşmesi normal değil mi? Hakem yanlış karar verdiyse tabi ki eleştirilecek. Ama durumu ‘bunu bilerek yapıyorlar’ noktasına getirip, tüm suçu hakemlere yükleyip ‘günah keçisi’ yapmamak lazım. Bence takımlarımızın buradan bir ders çıkarması lazım. “Hangi transferleri yapmamız lazım? Takımın kötü gidişini nasıl düzeltebiliriz?” gibi soruları kendilerine sorup, sorunları çözmeye çalışırlarsa daha başarılı olurlar diye düşünüyorum.

Şampiyonluk GÜNEŞ’i söndü

Şenol Güneş’in gelişiyle birlikte toparlanma sürecine giren Beşiktaş, taraftarlarını üzdü. Hafta içi Karagümrük’le berabere kalan Beşiktaş, hafta sonunda ise Sivasspor’a yenildi. Şampiyonluk yarışında da ağır bir yara aldı. Sivas maçında Necip’e şans veren Şenol Güneş’in bu tercihi taraftarların tepkisini çekti. Daha önce stoperde ve sağ bekte şans bulan Necip, Sivas’ta orta sahada oynasa da istenilen performansı yine sergileyemedi. Oynadığı 3 maçta da golle tanışamayan Aboubakar oynadığı etkisiz futbolla beklentilerin altında kaldı. 90 dakika boyunca kaleye bir tane bile isabetli şut atamayan Beşiktaş, özellikle orta sahada rakibine boyun eğince maçı kaybetmesi de kaçınılmaz oldu. Tabi bence bu puan kaybının en büyük sorumlusu Gedson Fernandes. Çünkü Karagümrük maçının son düdüğünün ardından gereksiz yere gördüğü kart yüzünden takımını yalnız bıraktı. Belki Gedson, sahada olsaydı, Sivas orta sahada bu kadar etkili olamayacaktı. Bu sonuçların ardından lider Galatasaray’ın 15 puan gerisini düşen Beşiktaş’ta doğal olarak oklar yönetime çevrildi. Alınacak kötü sonuçların devamı halinde, başkan Ahmet Nur Çebi’yi zor günler bekliyor.