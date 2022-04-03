Galatasaray derbi öncesi hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 4’üncü dakikada penaltıdan Gomis ve 12’nci dakikada Babel kaydetti. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 41’e yükseltirken, deplasman ekibi ise 43 puanda kaldı.

STAT: Nef

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

GALATASARAY: Muslera – Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 64 Pulgar), Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 35 Emre Kılınç), Gomis (Dk. 90+4 Halil Dervişoğlu)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano – Salih Dursun (Dk. 46 Caner Erkin), Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Bistrovic (Dk. 62 Levent Mercan), Toure (Dk. 46 Karamoh), Emre Mor, Durmaz (Dk. 62 Adnan Uğur), Pesic

GOLLER: Dk. 4 (P) Gomis, Dk. 12 Babel (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Nelsson (Galatasaray) – Salih Dursun, Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)

2’nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahası içinde topa dokunan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

4’üncü dakikada penaltıyı kullanan Gomis, kaleciyle topu farklı köşelere gönderdi: 1-0.

12’nci dakikada Babel’in pasıyla Cicaldau sağ kanattan ceza sahasına girdi. Cicaldau, penaltı noktası üzerine hareketlenen Babel’i tekrar görürken, Babel’in tekte vuruşu ağlara gitti: 2-0.

36’ncı dakikada Babel’in pasında ceza sahası dışının sol tarafında topla buluşan Cicaldau’nun yaptığı vuruş direğe çarparak auta gitti.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

70’inci dakikada Adnan Uğur’un ceza sahası dışından çektiği şut direğe çarparak dışarı çıktı.

73’üncü dakikada oluşan karambolde Muslera’nın üst üste kurtarışları sonrasında Luckassen’in içeri çevirdiği topa Van Aanholt eliyle müdahale etti. Hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.

75’inci dakikada VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Pesic’in kullandığı penaltı vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

77’nci dakikada Emre Mor’un ceza sahası dışından çektiği şutta Muslera topu altından kaçırdı. Deneyimli kaleci, top çizgiyi geçmeden son anda meşin yuvarlağa sahip oldu.

Müsabaka Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile son buldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLIK GEÇİRDİ

Galatasaray’ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın 33’üncü dakikasında sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu’nun yerine 35’inci dakikada Emre Kılınç dahil oldu.

(DHA)