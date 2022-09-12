Galatasaray Başkanı Özbek, transfer dönemine ilişkin detayları anlattı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek , 2022-2023 sezonunun 1. transfer ve tescil döneminde bonservis bedelleri için 26 milyon avro harcadıklarını söyledi.

GSTV’de kulübün gündemini değerlendiren Başkan Özbek , konuşmasına tesisleşme çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek başladı. Özbek , Futbol A Takımı’nı gelecek sezon Kemerburgaz’da yapılacak tesislere taşımak istediklerini aktardı.

Transfer dönemine ilişkin detayları da paylaşan Dursun Özbek , maliyetler açısından endişe edecek bir durumun olmadığını ifade ederer, şöyle konuştu:

“Geçen transfer döneminde yaklaşık 28 milyon avro para harcanmış, bu dönemde ise biz 26 milyon avro para harcamışız. Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Bu 26 milyon avronun içinde, yeni gündeme gelen 21 yaş altı futbolcuların transferi de söz konusu. 21 yaş altı transferi, Galatasaray’ın ya da futbol takımının geleceğini imar etmekle aynı şey. Biz en büyük yatırımı burada yaptık. Danimarka’dan Mathias Ross, Avusturya’dan da Türk vatandaşı olan Yusuf Demir’i aldık. İkisine 7 milyon 750 bin avro bonservis bedeli ödedik. Neden? Galatasaray’ın geleceği için. Yaptığımız transferlerden 21 yaş altını çıkardığımız zaman, 18 milyon avro diğer transferler için bonservis harcaması yapmışız. Bazı oyuncuları da sattık. Elde ettiğimiz bonservis gelirleri, bonuslar hariç aşağı yukarı 12,5 milyon avro. Buradan çıkardığınız zaman 5,5-6 milyon avroya demek ki biz muazzam bir transfer yapmışız.”

“Bu kadar yıldız futbolcunun transfer edildiği bir dönemi olmadı”

Yeni sezon için takımdan 26 futbolcu gönderilip, 13 oyuncu transferi yapıldığını bildiren Dursun Özbek , “Bu 13’ün içinde 2’si 21 yaş altı grubuna ait. Diğerleri de Avrupa’nın en önemli takımlarından transfer edilmiş futbolular. Dünya yıldızı olarak ifade edebileceğimiz Porto, Arsenal, Napoli, Manchester United, Benfica, PSG… Benim bildiğim hiçbir tarihte Galatasaray’a bu kadar yıldız futbolcunun transfer edildiği bir dönemi olmadı.” şeklinde konuştu.

Bu sezon Avrupa kupalarında olmadıkları halde yıldız futbolcuların Galatasaray’ı tercih ettiğini vurgulayan Başkan Özbek , “5,5-6 milyon avroluk ekstra maliyetle bu kadar yıldız futbolcuyu bir araya getirmek çok önemli. Burada büyük başarı var. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Icardi’nin bonusu, 20 gol atarsa 75 bin avro”

Transferlerden Mauro Icardi’yle ilgili detayları paylaşan Özbek , “Ücretine katkı verdiğimiz bölüm 750 bin avro. Icardi’nin 20 gol atarsa 75 bin avro bonusu var. Kazanılan maç başına vereceğimiz bonus 3 bin avro. Öyle çok daha önceden yapıldığı gibi puan başına bonus söz konusu değil.” dedi.

Geçmişte Galatasaray’a birçok yıldız futbolcu geldiğini anlatan Dursun Özbek , maaş skalaları arasında farklara da değinerek, “Onların maaş skalasıyla bugünkü getirdiğimiz oyuncuların maaş skalası arasında lehimize büyük fark var. Galatasaray’ın her kuruşuna dikkat ederek, en faydalı olabilecek futbolcuların transferini yaptık. Geçen sene yaklaşık 28 milyon 600 bin maaş skalası, bu sene de 29 milyon 300 bin avro mertebesinde. Yaklaşık aynı rakamları tutmak suretiyle bu sezona takımı hazırladık.” şeklinde konuştu.