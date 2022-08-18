Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in acı günü

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Sayın Dursun Özbek’in değerli annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.” denildi.

Kezban Özbek’in cenazesinin, yarın Levent Afet Yolal Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Bu arada Galatasaray Kulübü ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilmesi gereken sponsorluk imza töreni, Kezban Özbek’in vefatı nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yanı sıra diğer federasyon ve kulüpler de taziye mesajları paylaştı. (AA)