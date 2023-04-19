Galatasaray Alanyaspor deplasmanında da farklı kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında, Corendon Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında, Corendon Alanyaspor’a konuk oldu.

Maçan 12. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Nelsson’un savunma arkasına attığı uzun topu Icardi kafayla kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Kaleci Runarsson iki hamlede topu çizgi üzerinde kontrol etti.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta Rashica’nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahası içine gönderdi. Abdülkerim Bardakcı, rakip takım oyuncuları arasında kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

17. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, Sacha Boey’in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efecan Karaca, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

35. dakikada sağ kanatta gelişen Alanyaspor atağında Doumbia’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira’nın vuruşunda, meşin yuvarlağı Muslera çıkardı. Kaleciden dönen topu Galatasaray defansı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

42. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Icardi’nin gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

45+5. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Adekugbe’nin son çizgiye inerek ortasında, Rashica kafayla topa vurdu. Kaleci Runarsson meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarı

48. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası çaprazına sokulan Kerem Aktürkoğlu, pası Mertens’e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-3.

63. dakikada Galatasaray üç farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe’nin ceza sahasın içine gönderdiği meşin yuvarlağı Rashica, arka direkte filelere gönderdi: 1-4.

89. dakikada bir pozisyonda yerde kalan Efkan Bekiroğlu, oyuna devam edemedi. Bu dakikadan itibaren Alanyaspor sahada 10 kişi mücadele etmeye başladı.

90. dakikada Galatasaray’ın orta alandan geliştirdiği atakta Torreira, pasını rakip ceza sahası önündeki Barış Alper Yılmaz’a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pası kontrol eden Gomis’in şutunda, kaleci Runarsson topu çıkardı.

Karşılaşma Galatasaray’ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. (AA)