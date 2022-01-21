Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22’nci haftasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olan Galatasaray’da kriz artık çok daha büyük. Öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamayan sarı-kırmızılılar, üst üste 3’üncü yenilgisini aldı. Küme düşme hattıyla arasında 4 puan kalan Galatasaray, ağır yaralı duruma geldi.

Fatih Terim yönetiminde son 9 lig maçında 1 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, Domenec Torrent ile de 2 mağlubiyet yaşayarak 11 maçtan 1 galibiyet çıkarmış oldu.

ÇİFT ÖN LİBERO ÇÖZÜM OLMADI

Domenec Torrent, Patrick van Aanholt ile Alpaslan Öztürk’ü Kasımpaşa karşısında çift ön libero olarak oynatırken, bu formül de Galatasaray’a çare olmadı.

YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ

Tarihinin en kötü lig performanslarından birine imza atan Galatasaray’da taraftarın hedefinde yönetim var. Kasımpaşa maçında başkan Burak Elmas ve yöneticilere büyük tepki oluşurken, istifa sesleri yükseldi.

PAZARTESİ RAPOR VERECEK

Galatasaray yönetimi, kötü gidişata çare ararken, İstanbul’a davet edilen ve dün statta maçı izleyen sportif direktör Luis Campos, Trabzonspor maçının ardından tespitlerinin yer aldığı bir rapor sunacak.

RIERA MESAİYE BAŞLADI

Galatasaray’da yardımcı antrenörlüğe başlayan Albert Riera, takımın sistemsel problemleriyle ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Galatasaray’da hedef öncelikle Trabzonspor karşısında 3 puan alıp olumsuz seriyi sonlandırmak. (DHA)