Galatasaray, 4 maçtır Kadıköy’de yenilmiyor
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Galatasaray, 4 maçtır Kadıköy’de yenilmiyor

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı son 4 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçtan da 3 puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy’de kaybetmiyor. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanan derbide Kanarya’ya 2-0’lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da 3 puanla sahadan ayrıldı.

Galatasaray, geçen sezon Ülker Stadyumu’nda oynanan derbiyi Mustafa Muhammed’in golü ile 1-0 kazanmıştı. (İHA) 

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