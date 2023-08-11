Yeni Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma yapılacak. Köprüyü olası İstanbul depremine hazırlamayı amaçlayan çalışmanın ilk etabı, 13 Ağustos pazar gece 00.00’da başlayacak. Tramvay seferi hariç olmak üzere, 40 gün boyunca trafik akışı alternatif güzergahlarla sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1994 yılında inşa edilen 490 metre uzunluğundaki ve 42 metre genişliğindeki Yeni Galata Köprüsü’nde çalışma başlayacağını açıkladı. Üzerinde tramvay hattı bulunan köprünün, 29 yıl sonra yapılacak “Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı” ile olası İstanbul depremine hazırlanacağı kaydedildi.

Yenileme çalışmalarıyla ilgili verilen bilgide, “Planlanan çalışmalarla, köprüdeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişte yapılan asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı, bu nedenle sorunlar oluşturduğu tespit edildi. Yapılacak çalışma ile hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki bu gereksiz ağırlık alınacak. Hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak. Yine iş kapsamında, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülerek yenilenecek. Yapılacak çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü’nün teknik ve işletme ömrü uzatılacak, olası bir depreme karşı direnci artırılacak” denildi.

TRAFİK AKIŞI GEÇİCİ OLARAK DEĞİŞECEK

Çalışmalar kapsamında Galata Köprüsü’nde, birinci etapta Karaköy – Eminönü istikameti, ikinci etapta ise Eminönü – Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak, trafik akışı alternatif güzergâhlar ile sağlanacak.

13 Ağustos Pazar gecesi 00.00’da başlayacak ve 20 gün sürecek birinci etapta, Karaköy’den Eminönü istikametine gidecek araçlar Karaköy’den Tersane Caddesi’ne yönlendirilerek. Atatürk Köprüsü’nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.

Daha sonra başlayacak ve yine 20 gün sürecek ikinci etap kapsamında ise Eminönü’nden Karaköy istikametine gidecek araçlar Eminönü’nden Ragıp Gümüşpala Caddesine yönlendirilerek. Unkapanı Kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak. Bölge esnafına kapamadan 1 gün önce bilgilendirme SMS’i de geçilecek. Çalışmalardan tramvay seferleri etkilenmeyecek. Otobüs seferleri ise belirlenen geçici güzergâhlardan yapılacak.

(DHA)