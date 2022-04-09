Futbolun yabancıları

Beşiktaş son yıllarda yaşamadığı bir durumun içinde; bir sezonda üç hoca… Fikret Orman, sezon içinde hoca değiştirmeme anlayışındaydı. Ahmet Nur Çebi’nin döneminde Abdullah Avcı şubatı göremedi. Ardından Sergen Yalçın geldi. İlk sezonu anlayışını yerleştirme ile geçti, ardından iki kupalı (sonunda üçe tamamlandı) dönemi yaşadı.

Şimdi benzer bir süreç Valerien İsmael’in önünde. Yabancı olduğu bir futbol iklimine alışmak için önünde sayılı haftası var. Gelecek sezon ondan mutlak şampiyonluk beklenecek.

Yanlış anlaşılmasın, İsmael’in yabancı olduğu futbol değil, bu ülkenin futbol gündemi. ‘Hakemlere itiraz et’ denilecek, ‘Nereden buldunuz bu stajyeri’ diye eleştirilecek; ‘Camiayı tanımıyor, Türk futbolcusunun dilinden anlamıyor’, ‘Üçlü savunma mı olur’ falan filan…

İsmael’in asıl mücadelesinin saha dışıyla olacağı belli. Sahada kalabilirse yapacaklarından bir demet Trabzonspor maçında görüldü zaten.

Süper Lig’de Türk oyuncularının oynama süresinin kural gereği artacağı gelecek sezon, üç büyükler birden yabancı teknik adamların idaresinde olacak. 2006-07 sezonundan sonra bir ilk demek bu. Türk gençleri için yararlı olması dileğiyle.