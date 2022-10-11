Futbola notu taraftar verdi!

Ligin 9. haftasında Trabzon evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Monaco maçında olmayan Hugo ve Bakasetas ilk 11’de… Eldeki oyunculara bakarsak ideal takım sahada ama oyunda değil. Abdullah Avcı, Monaco’da kırmızı kart gören Gomez’e ödül gibi 11’de yer verdi, ayrıca Trezeguet bir türlü kendini toplamıyor ama sürekli kadronun vazgeçilmezi.

İlk yarı boyunca kendi yarı sahasında iyi pas yapan fakat rakip yarı sahaya geçince pas tercihlerini iyi kullanamayan bir takım izledik. İkinci yarıya Siopis-Djaniny değişikliğiyle başladı Avcı. Hamsik ve Yusuf da oyunda alınınca Gbamin tek orta saha kaldı. Oyun tamamen Kasımpaşa sahasına yıkıldı. Trabzon’un golü geciktikçe rakibin direnci arttı. Bu kez seyrek Kasımpaşa kontratakları etkili olmaya başladı

Alınan sonuçlar kötü olamasa da Trabzon’un kötü oynadığının kanıtı her hafta azalan seyirci sayısı. Çünkü Trabzonspor taraftarı futbolu iyi biliyor.

Birisi gölgesine bassa ahlar, oflar içinde kendisini yere atan futbolculara faul çalan hakemlerimiz oldukça futbolumuz ilerlemeyecek. Üstüne son icat kale vuruşlarını ceza sahası içine kullanma sadece vakit geçirme aracı olarak kullanıyor. Elde sürekli kesilen oyun ve boşa geçen zaman kalıyor.