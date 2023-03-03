Futbol sadece futbol değildir

Futbol… Milyonları peşinden koşturan dünyanın en kolay ulaşılabilir ve en popüler sporu… Rekabettir futbol, mücadeledir, yarışmaktır… Kaybetmeyi hazmetmek, kazanmayı sindirebilmektir. Gönül verdiğin takımın adını gururla haykırmaktır. Saygı duymayı bilmektir, kısa bir anlığına da olsa dünyanın derdinden, kederinden uzaklaşmaktır, rekabet ile dostluğu aynı çerçeveye sığdırabilmektir futbol…

Ne yazık ki, ülkemizde son yıllarda yaşananlar, futbola olan ilgiyi azalttı. Siyaset-spor ilişkisi, sözde şike operasyonu, kulüplerin kötü yönetilmeleri, ekonomik anlamda iflasın eşiğinde olmaları, uluslararası arenada alınan başarısızlıklar ve basit çıkar çatışmaları insanları futboldan soğuttu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler hepimizin yüreğini salladı. Bölgeye destek için herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışırken, spor kulüplerimizin aslında Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşları olduğunu gördük. Düne kadar kanlı bıçaklı olan yöneticilerin, taraftarların nasıl omuz omuza verdiğini gururla izledik.

Belki de Simon Kuper’in, Türkiye’de bu yaşananlarla ilgili bir bölüm ekleyip “Futbol asla sadece futbol değildir” kitabını yeniden basması gerekir, ne dersiniz…