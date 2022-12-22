Futbol efsanesi Özkan Sümer, kabri başında anıldı
Trabzonspor’un efsane teknik direktörü Özkan Sümer, ölümünün 2nci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Trabzonspor’da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yaparak kulüp tarihine damgasını vuran Özkan Sümer, ölümünün 2nci yıldönümünde Maçka’daki kabri başında anıldı.
Futbola hayatını adayan Sümer’in kabrinde düzenlenen programa Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri Sami Karaman, Coşkun Öztürk, divan ve sicil kurulu üyeleri, eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski futbolculardan Necati Özçağlayan, Hamdi Aslan, Özkan Sümeri’n eşi Kamer Sümer, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Kur’an tilavetinin okunmasının ardından Trabzon Yolspor Başkanı Ali Rıza Çakır, Kamer Sümer’e takımının formasını hediye etti.
Merhum Sümer’in futbol kariyerine Yolsporda başladığı hatırlatan Başkan Çakır, Merhum hocamızın ilk lisansı Yolspor’daydı. İlkelerinden asla vazgeçmiş değiliz dedi.
(AA)