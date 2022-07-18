Fuhuş operasyonu: 2 kadın tutuklandı
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Fuhuş operasyonu: 2 kadın tutuklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir evde fuhuş yaptıkları iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan iki yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir adreste fuhuş yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu N.G. (26) ve S.B. (48) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

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