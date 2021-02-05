Fuhuş çetesi çökertildi, 7 kadın kurtarıldı
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Fuhuş çetesi çökertildi, 7 kadın kurtarıldı

Mersin’in Gülnar ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 7 kadın kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan projeli dosya kapsamında 5 aylık takip sonucunda Gülnar ilçesinde ‘fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek’ suçunu işledikleri değerlendirilen suç örgütünün Konya-Karaman ve Eskişehir bağlantılı oldukları tespit edildi.

Jandarma ekipleri fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçunu işleyen 25 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çete mağduru 7 kadın kurtarıldı. Örgütlü olarak suç işledikleri belirlenen Ç.B, B.T, İ.E.T, A.T, M.İ. ve B.A.D adlı şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.  (İHA)

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Fuhuş çetesi çökertildi, 7 kadın kurtarıldı
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