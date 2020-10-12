Fuhuşa zorlanan İrem televizyon programına katılmış, suçlanan çift ise teslim oldu

Bursa’da fuhşa zorlandığı kişiler tarafından zorla bindirildiği otomobilden atlayarak jandarmaya sığınan İrem G.´nin (23), 6,5 ay önce bir televizyon kanalındaki programa telefonla bağlanıp, hakkındaki iddialara yanıt verdiği ortaya çıktı. İrem G.´nin kendisini fuhşa zorladıkları öne sürdüğü Haydar-Leyla B. çifti ise Kütahya Yoncalı Jandarma Komutanlığı Karakolu´na gelerek, teslim oldu.

Kaçırma girişimi, geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Çeşmeciler Sokak´ta yaşandı. İrem G., yaşadığı Karabük´te 5 yıl boyunca fuhşa zorlanınca Bursa´ya kaçtı. Ancak İrem G.´yi fuhşa zorlayan kadın tacirleri, genç kadının Bursa´daki evini tespit etti. İrem G.’yi marketten çıkıp evine yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Kaçırılma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İrem G.´nin çığlık atarak yardım istediği ve otomobilin sokaktan hızla uzaklaştığı görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İrem G.’nin ailesinin 5 yıl önce kızları hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi. Otomobilin Kütahya´da olduğu saptandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

İrem G. ise Tavşanlı ilçesi Yoncalı Mahallesi´nde otomobilden atlayarak, yakındaki jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

FUHUŞA ZORLAYANLAR TESLİM OLDU

İrem G.´nin kaçırıldığı otomobil ise aynı gün Kütahya´da polis ekiplerince durduruldu. Otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. İrem G.´nin şikayetçi olmaması üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İrem G., kendisini fuhşa zorlayanların ise Haydar B. ve Leyla B. çifti olduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Haydar-Leyla B. çifti, bugün Kütahya Yoncalı Jandarma Komutanlığı Karakolu´na gelerek, teslim oldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ

İrem G.´nin 6,5 ay önce bir televizyon programına telefonla bağlandığı ortaya çıktı. Bir kayıp konusunun işlendiği programa telefonla bağlanan kimliği belirsiz 2 kişi, İrem G.´nin Haydar B. ve Leyla B. tarafından yıllardır fuhşa zorlandığını hatta genç kadının Eskişehir´de otoban kenarında fuhuş yaptırıldığını söyledi. İrem G. ise telefonla bağlandığı programda iddiaları reddetti.

‘TEHDİTLE FUHUŞA ZORLANDIM’

İrem G.´nin Kütahya emniyetinde verdiği ifadesinde, “Televizyon programına bağlandığım zaman tehdit altındaydım. Doğruları söyleyemedim çünkü bana zarar vermelerinden korktum. Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, Bursa´da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım. Ancak Haydar ve Leyla B. beni burada bulup, kaçırdı. Beni fuhuş yapmam için yeniden Eskişehir´e götürüyorlardı. Yolda otomobilden atlayarak kaçtım ve karakola sığındım” dediği öğrenildi.