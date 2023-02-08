Fuat Oktay’dan Twitter açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya sitelerinde bant daraltma uygulamasının başlatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Benim öğrendiğim kadarıyla bazı teknik sorunlar vardı” dedi.

Yaşanan depremlerden sonra Twitter ve TikTok gibi sosyal medya sitelerinde bant daraltma uygulaması başladığı belirtildi. Bant daraltma nedeniyle kullanıcıların sosyal medya sitelerine girişinin büyük ölçüde yavaşlatıldığı ya da tamamen durdurulduğu dile getiriliyor.

“TEKNİK SORUNLAR VARDI”

Bant daraltma uygulaması, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu. Oktay, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, “Benim öğrendiğim kadarıyla bazı teknik sorunlar vardı” ifadelerini kullandı.