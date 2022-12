Fuat Oktay’dan, İmamoğlu açıklaması: Trajikomik bir görüntü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya ilişkin “Siyasette söz millete karşı söylenir, milletin iradesi muhatap alınır. Muhalefetin kendi içindeki cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu’nda, Hükümet adına, 2023 Yılı Bütçesi’nin, kapanış konuşmasını yaptı.

Oktay, Diyarbakır’da polis servis aracının geçişi sırasında, terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaralanan polisler ve bir sivil vatandaşa acil şifalar dileyerek, “Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu saldırılar tam tersine milleti birbirine kenetleyecektir. Terörle mücadele kararlılığımızı da perçinleyecektir” açıklamasında bulundu.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bütçe görüşmeleri boyunca, muhalefet partilerinin, başta kendisi olmak üzere, kabine üyelerine yönelik yaptıkları eleştirilere Oktay, “Karşısında emir eri görmek isteyenlere bir kez daha hatırlatmak isterim ki: Yürütmenin temsilcileri olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar muhalefetin emir eri değildir. Anlamak istemediğiniz için size değil, yüce milletimize bir kez daha hatırlatmak isterim. 657’ye tabi bürokratlar da değildirler, siyasidirler. Siyasi parti üyesi, kurucusu, yöneticisi olabilir, siyasi açıklama yapabilirler. Meclis’te ant içerler, Anayasa’ya göre dokunulmazlığı vardır. Suç işlemeleri halinde de Yüce Divan’da yargılanırlar. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve şahsıma yönelik eleştirilere aynı rahatlıkla cevabımızı alacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU KARARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, Anayasa vurgusu yaparak, mahkeme kararının ardından yapılan açıklamalara dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, yargılandığı bir davada aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Mecliste konunun kendisiyle ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını gördük. Öncelikle şu hususları ifade etmek isterim: Anayasamızın Yargı Yetkisi başlıklı 9uncu maddesinde, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Anayasamızın 138. maddesinde; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır. Anayasanın bu maddesinden anlaşılacağı üzere bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir.”

‘YASAL SÜREÇLER DEVAM ETMEKTEDİR’

Oktay, İmamoğlu ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, “Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha İstinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan ne yürütme ne TBMM ne de ‘karalama siyasetiyle’ muhalefettir. Verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir. Mahkeme kararlarının arkasında ‘siyasi akıl’ aramak, ‘siyasal akılsızlığın’ ta kendisidir” dedi.

‘BAĞLAMINDAN KOPTU’

Fuat Oktay, konunun asıl bağlamından koparıldığını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadarki safahatı ve bundan sonraki süreci açıkça ortada olan bir konuyu, mitinglerle, ateşli beyanatlarla, asıl bağlamından kopartılmış çıkarsamalarla gündeme getirmek, niyetin başka olduğunun ifadesidir. Bu konuda mağduriyet edebiyatı yapanları, yine bu kürsüde ‘biz mağduriyet edebiyatı yapmayız’ diye haykıran muhalefet milletvekillerine havale ediyorum. Siyasette söz millete karşı söylenir, milletin iradesi muhatap alınır. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür. Mağduriyet ve siyasi oyun arıyorsanız kendi içinizdeki hizipleşmelere bakın sorumluları bulmak için. Hele hele adaylık kavgasının Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yönelik kirli bir kampanya üzerinden yürütülmeye kalkılması, en hafif ifadesiyle, bunu yapanların kendi kifayetsizliklerini ikrarıdır. Cumhurbaşkanımızın, bugüne kadar ki tüm seçimlerde olduğu gibi, bu seçimde de siyasi rakiplerini yenmek için mahkeme kararına ihtiyacı yoktur.”

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ceza ilişkin yapılan yorumlara da yanıt veren Oktay, “Cumhurbaşkanımız mücadelesini siyaset meydanında verir, desteği milletten ister, neticeyi sandıktan alır. Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır. Milletimizin de bu laflara karnı toktur” dedi.

Oktay, 2023 Yılı Bütçesinin, AK Parti hükümetlerinin 21’inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından hazırlanan 5’inci bütçe; Cumhuriyetin 100’üncü yılının bütçesi olduğunu söyledi. Oktay, “2023 bütçe kanun teklifimizi vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak şekilde hazırladık. Sosyal yönlerinin yanı sıra yerli- milli teknoloji, yenilenebilir enerji, dijitalleşme, herkes için spor, yeni nesil turizm ve ihracat destekleriyle bütçemiz, dengeli şekilde, her alanda Türkiye’nin önünü açacak özelliklere sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinin, hükümet politikalarına yönelik eleştirilerine Fuat Oktay, hayata geçen projeleri anlatarak şöyle devam etti:

“Gabar’da petrol bulduk, çıkarıyoruz dedik; Karadeniz gazını 2023’de milletimizle buluşturacağımızın sözünü verdik; muhalefet olarak bir kişi bu gururu paylaşmadınız. Sosyal desteklerimizi, yatırım teşviklerini, artan burs kredi rakamlarını ifade ettik; sözleşmeliye kadro ve EYT çalışmalarını; asgari ücrette emekten yana duruşumuzu anlattık; duymadınız, hala bu bütçede vatandaşın olmadığını söylediniz. Yerli- milli teknoloji, ANKA-3’ü, insansız denizaltıları, Türksat 6A’yı anlattık, vergiler savaşa gidiyor dediniz. İsveç’e, Norveç’e PKK’nın eli kanlı bir terör örgütü olduğunu kabul ettirdik, yine bu gazi mekanda teröristlerin ağzıyla ‘Kobani düşmez’ diyen ortaklarınız, yol arkadaşlarınız oldu.”TBMM’de bütçe görüşmeleri devam ederken, eş zamanlı olarak sayısız eseri, hizmeti millete kazandırdıklarını anlatan Fuat Oktay şöyle dedi:

“Bütçe teklifimizi Gazi Meclis’imize sunduğumuz tarih olan 17 Ekim’den bu yana neler yapmışız, sadece öne çıkanları ifade edeceğim: Türkiye’nin otomobili Togg seri üretime geçti ve Togg Gemlik Kampüsü’nün açılışını gerçekleştirdik. Dünyanın 2’nci en derin tarımsal üretim ünitesi; Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezini yerli- milli teknolojiyle donatarak İstanbul’da faaliyete geçirdik. 516 bin 974 öğretmenimiz ‘Uzman Öğretmen’, 66 bin 679 Uzman Öğretmenimiz de ‘Başöğretmen’ olma hakkı kazandı. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 2000 köy yaşam merkezini hizmete açtık. TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ sosyal konut projesi kapsamında ilk kura çekimlerini 7 Kasım tarihinde Şırnak ve Ardahan’da başlattık. Bugün itibariyle 86 bin konutun hak sahipleri belirlenmiş durumdadır. Ağrı Hamur- Tutak- Patnos bölünmüş yolu ve Malatya’yı Sivas’a bağlayan 104 kilometrelik Hekimhan yolu ve tünellerini hizmete açtık.”

Oktay ayrıca; 2,3 milyar metreküp su depolama kapasitesiyle ve 275 metre gövde yüksekliğiyle kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyada ise 5’inci sırada yer alan Artvin Yusufeli Barajı ve HES’i hizmete açtıklarını belirterek, “Geri ödeme listesine alınan ilaçlarla genel sağlık sigortası kapsamını bugün yüzde 99,7 oranına ulaştırdık. Bu kapsayıcılığın dünyada bir örneği daha yoktur. Geriye kalan yüzde 0,3 özel sigortalı olanlardır. Yani kapsam yüzde 100’dür. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü yoğun diplomasiyle İstanbul Tahıl Anlaşmasının 120 günlük süresi sona ermeden ikinci bir 120 gün daha uzatılmasını temin ettik. Milyonlarca ton tahıl, Karadeniz üzerinden ihtiyaç duyan ülkelere ulaştı, ulaşmaya da devam ediyor” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Oktay, terörle mücadele kapsamında, PKK/YPG terör örgütüne karşı 19 Kasım’da başlatılan Pençe Kılıç Harekatı dahil sınır ötesi operasyonlarla Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde son dönemin en büyük, en kapsamlı ve en etkili kara- hava operasyonları icra edildiğini söyledi.

‘ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ’

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca 2023 yılı asgari ücretin makul düzeyde belirleneceğini kaydeden Oktay, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.

‘EYT’Yİ KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIZ’

Fuat Oktay, EYT ile ilgili, “Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız ve kamuoyu ile paylaşacağız. Akabinde de; Meclis’teki yasama süreci sonrasında da yürürlüğe girecektir. Çarpıtmalarla gündemi değiştirerek bizi hedeflerimizden alıkoyamazsınız. Siz boş mağduriyet tiyatrolarıyla vakit tüketirken, biz her an hizmet her an eser üretiyoruz” diye konuştu.

‘TOGG, 2023 MART AYINDA YOLLARDA OLACAK’

Elektrikli araç piyasasında küresel marka olma hedefiyle hayata geçirilen ve nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobil Togg’un, 2023 Mart ayında yollarda olacağını belirten Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın üretim ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. 2023 yılında yörüngesine fırlatacağız. İlk milli gözlem uydusu ‘İmece’nin uçuş modelinin testlerine başladık. Bu uydumuz da 2023te yörüngesinde olacak. Başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan Model Fabrikaları 2023 yılı sonuna kadar Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya illerinde de kuracağız. Yeni nesil süper bilgisayarımız TRUBA’nın yer alacağı yeni veri merkezimizi 2023 yılında Ankara’da açıyoruz. Böylece ülkemizde yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasitemiz tam 5 kat artacak. Ankara AKM- Gar- Kızılay Metro Hattı, İstanbul Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı, İstanbul Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı inşaatlarını tamamlayarak açılışa hazır hale getirmeyi hedefliyoruz.”

Fuat Oktay, ayrıca 2023’te hayata geçirecekleri projelerle ilgili, “Türkiye Kültür Yolu Festivallerini 2023 yılında 7 bölgemizde 10 ilimize yayacağız. Konya’da pilot olarak başlatılan ve üreticileri hem verim düşüşü hem de fiyat azalış riskine karşı koruyan en gelişmiş tarım sigortacılığı ürünü; ‘Gelir Koruma Sigortası’nı 2023’te tüm illerimizde yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK KONUSUNA, ‘İSLAM DIŞI’ VURGUSU

Fuat Oktay, küçük yaşta evlilik ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik eleştirilere, “Küçük yaşta evlilikle ilgili Diyanet İşlerinin veya Diyanet İşleri Başkanı’nın net ifadesi olmadığı ifadeleri kullanıldı. Bugün Cumaya giden ve hutbeyi dinleyen herkes Diyanet İşleri Başkanlığı’nın erken yaşta çocukların evlendirilmesinin ‘İslam dışı’ olduğunu ifade ettiğine açıkça şahit olmuştur” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “2023 Yılı Bütçesini, Anadolu’ya emek ekip bereket biçen çiftçilerimizin, tüm dünyada itibarı ve izi olan ihracatçılarımızın, Türkiye’ye değer üreten girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın, üniversitelerimizi yükselten akademisyenlerimizin, hocalarımızın, Türkiye’nin güçlü kadınlarının, öncü gençlerinin bütçesidir. Öğrenim destekleriyle darda bırakmadığımız öğrencilerimizindir. Bu bütçe; TEKNOPARK’larda sabahlayan bilim dünyamızın olduğu kadar; devlet tiyatroları, opera ve balesinde başarılar sergileyen sanatçılarımızın, kültür dünyamızındır” dedi.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Fuat Oktay, konuşmasını, “Cumhuriyetimizin Banisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin ilk yüzyılında varoluş mücadelesini sahiplenen herkesi şükranla anıyorum. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin hazırlanmasında gösterdiği perspektif, liderlik ve vizyon için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanlarımıza, ayrıca Cumhur İttifakı çatısı altında destek veren milletvekillerine, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başta olmak üzere tüm milletvekillerimiz ile bütçenin hazırlanmasında emeği geçen Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve üyelerine teşekkür ediyorum” sözleriyle tamamladı. (DHA)