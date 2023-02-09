Fuat Oktay, OHAL’in gerekçesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem gibi olağanüstü durumlar için olağanüstü tedbirler alınmasını gerektiğini belirterek, OHAL gerekçesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrası 10 şehirde olağanüstü hal (OHAL) kararı alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

– Olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık ve kamu düzenini tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan OHAL uygulamasında amaç; yaraların en hızlı şekilde sarılmasıdır.

– Acil ve hayati ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, afet bölgesinde yıkılma riski olan binaların bulunduğu alanlara girişin sınırlandırılması, tehlike arz eden binaların yıkılması ve zaruri ihtiyaçların dağıtımının düzenlenmesi gibi zorunlu işler olağanüstü hal yönetimi ile kolaylıkla ve hızlıca sağlanabilecektir.

DOĞRUDAN SATIN ALMA YAPABİLECEKLER

– Mülki idare amirleri, tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı doğrudan yapabilecektir. Konaklama tesislerinin olağanüstü hal gereklerine göre kullanılabilmesi OHAL kapsamında mümkün olabilecektir. Daha önce ABD, Kanada ve Filipinler gibi pek çok ülkede doğal afetler sonrası OHAL ilan edilmiştir.

– Ülkemizde de OHAL, afetten etkilenen iller ile sınırlı tutularak Meclisimizin onayına sunulmuştur. Tek hedef, afet yönetimi sürecinde en çabuk ve en etkili şekilde, her anlamda insanımızın yardımına koşabilmektir.

– Yaraları en hızlı şekilde sarmak ve şehirlerimizi yeniden ihya etmek için olağanüstü hal durumunun hayati bir karar olduğuna inanıyorum. Yaşanan bu büyük afetin yaralarının sarılması için yüce meclisimizin OHAL ilanına destek vermek suretiyle milletimizin ve devletimizin yanında olacağına inancımız tamdır.

(DHA)