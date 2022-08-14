FSM Köprüsü’ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nün Edirne istikametinde yürütülen asfalt bakım çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Anadolu ve Avrupa yakası karayolunun dört geçiş noktasından biri olan ve günlük ortalama 240 bin aracın geçtiği FSM Köprüsü’nde gece saatlerinde başlayan asfalt bakım çalışmaları tamamlandı.

İstanbul trafiğini etkileyecek saatlerin dışında gerçekleştirilen çalışmaların ardından yolun dört şeridi saat 06.00’da trafiğe yeniden açıldı. (AA)