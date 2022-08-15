FSM Köprüsü Pakistan bayrağının renklerine büründü
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FSM Köprüsü Pakistan bayrağının renklerine büründü

Pakistan’ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

​​​​​​​Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Pakistan’da 14 Ağustos 1947’de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renklerine büründü.

Yeşil ve beyaz renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi. (AA)

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FSM Köprüsü Pakistan bayrağının renklerine büründü
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