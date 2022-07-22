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Freni boşalan vinç dehşet saçtı

Çorum’da freni boşalan vinçin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, freni boşalan vinç, seyir halindeki bir otomobile ve yolun karşısına geçmeye çalışan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor. (İHA)

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Freni boşalan vinç dehşet saçtı
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