Frappart, Almanya-Kosta Rika maçıyla tarihe geçecek

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika, yarın karşı karşıya gelecek. Maçı yönetecek Fransız hakem Stephanie Frappart, Dünya Kupası’nda maç yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Al Bayt Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 22.00’de başlayacak. Maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Almanya grupta son sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya’nın ardından 3. sırada bulunuyor.

Almanya’nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Kosta Rika’nın son 16’ya kalıp kalmayacağını belli edecek. Mağlubiyet halinde ise Kosta Rika turnuvaya veda edecek.

İlk kez bir kadın hakem düdük çalacak

Karşılaşmanın hakemi Frappart, 1930’dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021’de Hollanda’nın Letonya’yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde görev alan ilk kadın hakem unvanının sahibi olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul’da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da düdük çalmıştı. (AA)