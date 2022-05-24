Fransız bakana 2 kadından tecavüz suçlaması

Fransa’da 2 kadın, yeni atanan fiziksel engelli Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad’in kendilerine tecavüz ettiğini iddia etti.

Fransa’da geçtiğimiz hafta kurulan yeni hükümette Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı olarak atanan Damien Abad hakkında tecavüz iddiaları ortaya atıldı. Bir Fransız haber sitesine röportaj veren iki kadın, 2010 ve 2011 yıllarında Abad’ın kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti. Sitede yer alan haberde kadınlardan birinin 2017 yılında Abad hakkında polise şikayette bulunduğu ve ancak delil yetersizliği nedeniyle dosyanın herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığı belirtildi.

“Fiziksel engelim nedeniyle imkansız”

Fransız Bakan Abad, kadınlara tecavüz ettiğine ilişkin haberleri yalandı. Abad iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hakkımdaki cinsel şiddet suçlamalarını şiddetle reddediyorum. Hayatım boyunca yaşadığım tüm ilişkiler her zaman karşılıklı rıza ile gerçeklemiştir” dedi. Fiziksel engelli olan Abad, Artrogripozis adlı rahatsızlığı nedeniyle, cinsel saldırıda bulunmasının imkansız olduğunu ve karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişki yaşamasının mümkün olamayacağını ifade etti.

Fransa’da 24 Nisan’da yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başbakanlık görevine getirdiği Elisabeth Borne, geçtiğimiz Cuma günü yeni kabineyi sunmuştu. (İHA)