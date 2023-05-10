Fransa’dan influencer kararı: Denetlenecekler

Fransız Parlamentosunun ikinci kanadını oluşturan Senato, influencer ların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerinin denetlenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Fransız Senatörler, dün influencer ların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.

Ticaretle uğraşan influencer ların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, Senatoda oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı, mecliste ikinci kez görüşülecek.

Süreç

30 Mart’ta Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Ulusal Meclis, influencer ların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

Tasarı, influencer lara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.