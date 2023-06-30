Fransa’da protestolar giderek büyüyor: 667 kişi gözaltına alındı

Fransa’da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel M. adlı gencin, 27 Haziran’da yakın mesafeden polis tarafından vurulup öldürülmesini takiben başlayan protestolarda bugün itibariyle gözaltı sayısı 667 oldu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün yaptığı açıklamada Dün gece polis memurlarımız, jandarmalarımız ve itfaiyecilerimiz bir kez daha nadir görülen bir şiddet eylemine cesurca karşı koydular. Kesin talimatlarım doğrultusunda 667 tutuklama gerçekleştirdiler ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün şiddet olaylarına değinerek Polis karakollarına, okullara, belediye binalarına ve Cumhuriyete yönelik şiddet haklı gösterilemez açıklamasını yaptı. Yetkililer, 17 yaşında gençle ilgili sadece Nahel M ismini kullanırken, ailenin avukatı Yassine Bouzrou’nun ve Macron’un yazılı açıklamalarında Nahel’in ismi Nael olarak kullandığı görüldü.

(DHA)