Fransa ve Polonya çeyrek final için karşı karşıya
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Fransa ve Polonya çeyrek final için karşı karşıya

Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya yarın karşı karşıya gelecek.

Al Thumama Stadı’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez düdük çalacak.

Fransa ile Polonya arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Dünya Kupası’nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu’nda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya’nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamladı.

Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu’nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika’yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.

(AA)

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