Fransa, Hollanda’yı farklı yendi
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Fransa, Hollanda’yı farklı yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’ne 8 karşılaşmayla devam edildi.

EURO 2024 Elemeleri’ndeki B, E, F ve G gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

Fransa, B Grubu’nda Hollanda’yı Antoine Griezmann’ın 2, Dayot Upamecano’nun 8, Kylian Mbappe’nin 21. ve 88. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi. Mbappe, 38 gole ulaşarak Karim Benzema’yı (37) geride bıraktı ve Fransa Milli Takımı’nın en golcüleri listesinde 5. sıraya yükseldi.

B Grubu’nun diğer maçında Yunanistan, Cebelitarık’ı 11. dakikada Georgios Masouras, 45. ve 58. dakikalarda Trabzonsporlu futbolcular Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas’ın kaydettiği gollerle 3-0’lık skorla geçti.

F Grubu’nda ise Belçika, İsveç’i 35, 49. ve 83. dakikalarda Romelu Lukaku’nun bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İsveç’te 73. dakikada oyuna giren 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Elemelerin ilk haftası, bugün 3 grupta oynanacak 7 maçla tamamlanacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu
Fransa-Hollanda: 4-0

Cebelitarık-Yunanistan: 0-3

E Grubu
Çekya-Polonya: 3-1

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

F Grubu
İsveç-Belçika: 0-3

Avusturya-Azerbaycan: 4-1

G Grubu
Bulgaristan-Karadağ: 0-1

Sırbistan-Litvanya: 2-0

(AA)

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