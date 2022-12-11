Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fransa, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında İngiltere ile Fransa, Al Bayt Stadında karşı karşıya geldi. Brezilya Futbol Federasyonundan Wilton Sampaionun yönettiği karşılaşmada Fransa, İngiltere’yi 2-1lik skorla geçti.

Fransa’ya galibiyeti getiren golleri 17nci dakikada Aurelien Tchouameni ve 78inci dakikada Olivier Giroud kaydederken, İngilterenin tek sayısını ise 54üncü dakikada penaltı vuruşundan Harry Kane attı.

Öte yandan Harry Kane 84üncü dakikada bir penaltıdan da yararlanamadı. Bu sonucun ardından Fransa, yarı final karşılaşmasında Fas’ın rakibi oldu.

(DHA)