Fransa Açık’ta Djokovic tek erkeklerde şampiyon oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud’u 3-0 yenen Sırp raket Novak Djokovic , şampiyon oldu.

Başkent Paris’te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Sırp raket Djokovic , geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.

Djokovic , 3 saat 13 dakika süren final karşılaşmasını 7-6, 6-3 ve 7-5’lik setlerle 3-0 kazanarak grand slam zaferine ulaştı.

Sırp raket, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.