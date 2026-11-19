“Fon Soruşturması” kapsamında ifade veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartı uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ANKA- “Fon Soruşturması” kapsamında ifade veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sermaye piyasalarında milyarlarca liralık şüpheli işlemle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Başsavcılık son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'yı ifadeye çağırdı.

ADLİ KONTROL İSTENDİ

Çağrı üzerine Mustafa Yazıcı saat 16.15 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılık katına geçen Yazıcı'ya 3 avukatın eşlik ettiği görüldü. Savcılık işlemleri gece yarısı sonu eren Mustafa Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TAHA ÇAKMAK EK İFADE İÇİN ADLİYEDE

Öte yandan "Fon Soruşturması" kapsamında daha önce tutuklanan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Çakmak'ın ek ifade işlemleri için getirildiği öğrenildi.