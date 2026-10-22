Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski AKP milletvekili ve eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın da yer alırken, soruşturmada toplam gözaltı sayısı 31’e yükseldi.

Fon vurgununa yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Son gözaltılarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında eski AKP Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Başdanışmanı Ertan Aydın da bulunuyor.

Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerine yönelik incelemeler kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Gözaltına alınan isimler arasında eski milletvekili ve eski Başbakan Başdanışmanı Ertan Aydın da yer alıyor. Aydın’ın Ankara’da gözaltına alındığı öğrenildi.

Aydın’ın yanı sıra Hakan Eryılmaz, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak’ın özel kalemi Fahri Uğur, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan ve KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

Son gözaltılarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların toplam sayısı 31’e ulaştı.

ERTAN AYDIN KİMDİR?

Ertan Aydın, 1971 yılında Ardahan’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Almanya’da tamamlayan Aydın, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul Küçükçekmece Lisesi’nde sürdürdü.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Aydın, yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden aldı.

Akademik kariyeri kapsamında 2000-2003 yılları arasında Harvard ve Dartmouth üniversitelerinde araştırmacı olarak görev yapan Aydın, 2004-2011 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Aydın, 2011 yılında doçent, 2019 yılında ise profesör unvanını aldı.

Akademik çalışmalarını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sürdürdüğü belirtilen Aydın, akademik kariyerinin yanı sıra siyasi görevleriyle de tanınıyor.

Ertan Aydın, 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak görevlendirildi. Erdoğan’ın 2014 yılında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı.

Aydın, 2016 yılında Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Başbakan Başdanışmanı olarak görev üstlendi. Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Ankara Milletvekili seçilen Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yaptı.

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülük ettiği “Türkiye Yüzyılı” vizyon kampanyasının mimarları arasında da gösteriliyor.