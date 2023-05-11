Flört döneminde erkeğin cinsel çekiciliğini neler belirler?

Eşte aranan özellikler daha çok kişisel olduğundan bir erkeğin cinsel çekiciliği flört ettiği kadının beklentisine göre değişir.

İlişkilerimde neden başarısız oluyorum?

SORU:

22 yaşındayım, uzun boylu yakışıklı sayılabilecek biriyim. Buna rağmen ilişkilerim kısa sürüyor, kızlar hep beni arkadaş olarak gördüğünü söylüyor, neden beni cinsel partner olarak görmüyorlar? A.R./ Mersin

CEVAP:

Erkeğin eş seçiminde belirleyici ilk özellik kadının fiziksel çekiciliğidir, diğer özellikler sonradan gelir. Kadının eş seçimi ise çok daha karmaşık süreçlerden geçer, erkeğin fiziksel özellikleri tek başına yeterli değildir, karakteri, itibarı, ekonomik gücü, saygınlığı, verdiği güven hissi, karizması gibi birçok özelliğin bir arada olması gerekir. Ayrıca en­telektüel birikimi, cesareti, zekâsı, kararlılı­ğı, tutarlılığı, kendine güveni, ilgisi, kibarlığı ve öz bakımı gibi özellikleri de erkekte çekiciliği belirler. Elbette bunların hepsinin bir kişide bulunması mümkün değildir. Bun­lar kadının beklentisine göre değişir. Sizin durumunuzda flört ilişkilerinde deneyimsiz olmanız, kadınlarla iletişimde alt yazıları okuyamamanız ve flört dilini henüz bilme­meniz yaşadığınız sorunun nedenleri olabilir.

Bende gerçekten bir problem mi var?

SORU:

Eşimle her ikimiz de cinsel birliktelik yaşamayı seviyoruz. Ben bazı günler isteksiz oluyorum ama eşim başka erkeklerin istedikleri kadar sevişebildi­ğini, bende bir sorun olduğunu söylüyor. Bu doğru mu? E.B./İstanbul

CEVAP:

Kadın erkek ilişkilerinde cinsellikle ilgili en fazla görülen yanlış inanışların başında erkeklerin istediği zaman, istediği kadar cinsel ilişkiye girebilecekleri gelir. Bu doğru olmayıp gerçek bunun tam tersidir. Aslında kadınlar istedikleri zaman istediği kadar ilişkiye girebilir çünkü kadınların cinsel bir­liktelik yaşamak için bir ereksiyon oluştur­maya ihtiyacı yoktur. Her erkeğin ve kadın cinsel isteği ve enerjisi farklıdır, kıyaslama yapmamalı çift kendi ritmini yaratmalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak cinsel birlikteliğin sıklığı konusunda ısrarcı olmamasını, bunun sizi olumsuz etkiledi­ğini söyleyebilir, kıyaslanmaktan rahatsız olduğunuzu ifade edebilir, aranızda ikinizi de tatmin edecek bir ilişki sıklığı konusunda ortak bir karara varmanız uygun olur.