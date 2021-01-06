Fiyatlar yüzde 15 azaldı: Ama alıcı yok

Otomobil markalarının yeni araç üretimlerini artırmasının ardından stoklarda bulunan araba sayılarında artış yaşandı. Sıfır otomobillere olan taleple beraber geçtiğimiz aylarda artış yaşanan ikinci el araç fiyatlarında ciddi seviyede düşüş meydana geldi. Yaklaşık yüzde 15 oranında fiyatları azalan ikinci el araçlara olan talep ise satıcıların beklentisini karşılamadı.

Sıfır kilometre otomobil ithalatının ardından ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Eskişehir Oto Galericiler Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, fiyatların yüzde 15 seviyesinde gerilediğini vurguladı.

Fiyatların düşmesine rağmen talebin artmadığını söyleyen Taymaz, “Fiyatlar şu anda geri gidiyor, bunun sebebi de arzın artması. Sıfır otomobillerde yeterli sayıda stoklar oluştu. 2020 yılında üretilen araçlar şu anda Türkiye’de ithal edilmiş durumda ve bu arabaların piyasaya arzı söz konusu. 2021 modeller ocak ayı itibarıyla gelmek üzere. Biz de bir talebin olmasını bekliyoruz fakat şu anda yeterli bir talep yok. Burada banka faizlerinin biraz yükselmesi etkiliyor.

Sıfır otomobil satışları oldukça iyi. İkinci el otomobillerde buna bağlı olarak düşüş rakamlara yansıyor. Bunun sebebi de talebin azalması. Yüzde 10-15 civarında fiyatlar aşağı inmiş durumda. Duruma bakarsak ocak ve şubat ayları tam olarak otomobilin alınacağı zaman. Baharın gelmesiyle fiyatların tekrar artacağı öngörülüyor” şeklinde konuştu.

“İkinci el otomobil almanın tam zamanı”

İkinci el otomobil fiyatlarındaki azalmanın gelecek aylarda artacağını söyleyen Akın Taymaz, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Genel olarak satışlarda yüzde 50-60 civarında bir düşüş var. Biz çevremizdekilere şiddetle öneriyoruz, otomobil almanın tam zamanı. Aşı bulundu ve Türkiye’ye gelmesi söz konusu. Bunun sonucu olarak piyasalar da normalleşmeye başlar ve fiyatlar yine yukarı çekilir. Bu süre zarfında şu anda olan yüzde 10-15’lik düşüş, fiyatların tekrar artmasıyla sonuçlanır.” (İHA)